Трамп заявил, что США ждет конец через три года

Бывший президент США Дональд Трамп сказал, что стране придет конец в ближайшие три года. Об этом он заявил в эфире канала Newsmax, сообщает РИА Новости. После этих слов ведущий шоу завершил интервью. Трамп также подчеркнул, что с приходом Джо Байдена к власти Америка «покатилась под откос так, как никогда раньше».

«Когда мы пойдем на эти выборы, которые состоятся в 2022-м и 2024-м годах, то страны у нас не останется», - сказал экс-президент.

Дональд Трамп уже определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Однако он не раскрыл подробности своего решения.