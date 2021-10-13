Трамп заявил, что США стали посмешищем для всего мира

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что Америка стала посмешищем для всего мира после прихода демократов к власти. Об этом он сказал в заявлении, в котором также обещает «сделать Америку вновь великой», передает ТАСС.

«Наша страна - предмет насмешек по всему миру и определенно уже больше не является великой», - цитирует заявление агентство.

Экс-президент отметил, что основные проблемы в стране - это текущее положение с мигрантами, упадок военной мощи и высокая заболеваемость COVID-19.

Ранее Трамп говорил, что США «ждет конец» через три года, и что экономика Байдена принесет больше пользы Китаю. Политик уверен, что новый законопроект демократов окажется губительным для бизнеса в США.