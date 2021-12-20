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Суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу «Зимней вишни»

Кира Карон
07:45 20.12.2021
Ее обвиняют в получении взятки и отмывании денег.
© Видео: Центральный районный суд г. Кемерово © Фото: Центральный районный суд г. Кемерово
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Кемеровский суд установил, что экс-руководитель Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова на этапе реконструкции здания бывшего кондитерского комбината под ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове получила взятку от застройщика. В частности, гендиректора стройкомпании Никиты Чередниченко признали виновным.

Отмечается, что вместе с другими фигурантами дела было произведено отмывание полученных денег.

«Комкова совершила в 2014 году получение должностным лицом лично взятки. Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом», - сказал судья.

Ранее суд приговорил бывшего гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову к 14 годам колонии. Остальные фигуранты дела получили от 5 до 15 лет колонии.

Приговор также прокомментировала Елена Тесленко, чьи муж и дочь погибли в трагическом пожаре. По ее словам, за все время судебных разбирательств никто из них ни разу даже не попросил у нее прощения.

Пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Многочисленные нарушения при строительстве здания и неработающая сигнализация привели к том, что при возгорании погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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