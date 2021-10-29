«Они не считают себя виноватыми»: пострадавшая об осужденных по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Жительница Кемерово Елена Тесленко, чьи муж и дочь погибли в трагическом пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в 2018 году, прокомментировала вынесенное виновникам инцидента судебное решение. Женщина не смогла дать ему конкретную оценку.

«Для нас в любом случае наказание неадекватно будет. Невозможно загладить ту боль, которая нам причинена, поэтому какое бы не было наказание, самое строгое, оно для нас все равно будет недостаточным. Но то, что оно есть, для нас уже большой плюс», - сказала она.

Говоря о том, какое наказание для виновников пожара она сочла бы адекватным, Тесленко ответила, что таким станет «наказание Господне».

«Они (подсудимые. - Прим. ред.) не считают себя виноватыми», - заявила она.

Женщина также заявила, что за все время судебных разбирательств никто из них ни разу даже не попросил у нее прощения.

Напомним, трагический пожар произошел 25 марта 2018 года, когда на четвертом этаже ТЦ вспыхнул пожар. Огонь моментально распространился по всему зданию, и в результате многочисленных противопожарных нарушений тушение стало практически невозможным. В пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.