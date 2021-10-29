Гендиректора компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» приговорили к 14 годам колонии

Бывший гендиректор компании - собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова приговорена к 14 годам колонии. Об этом сообщил суд.

Также сообщается, что гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок приговорена к 13,5 года колонии. Технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» Георгий Соболев осужден на 11 лет колонии по делу о пожаре.

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» осужден на 6,5 года колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ «Зимняя вишня» приговорен к 5,5 года колонии.

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии.

Пожарный Сергей Генин приговорен к пяти годам колонии за халатность при тушении ТРЦ «Зимняя вишня». Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» Сергей Антюшин приговорен к восьми годам колонии по делу о пожаре.

Отмечается, что в пятницу начали читать заключительную часть, итог со сроками будет вынесен 10 ноября.

Напомним, что трагедия произошла 25 марта 2018 года, когда на четвертом этаже ТРЦ вспыхнул пожар. Огонь моментально распространился по всему зданию.

В результате многочисленных допущенных нарушений норм и правил пожарной безопасности, обилия легкогорючих материалов тушение огня стало невозможным. Автоматическая система пожаротушения не была подключена к сигнализации. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.