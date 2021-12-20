Суд продлил арест подозреваемым в избиении мужчины в московском метро

Басманный суд Москвы продлил арест троим мужчинам, которые избили человека в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. Драка произошла после того, как мужчина заступился за девушку. До марта 2022 года задержанные будут находиться под стражей.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. По решению суда Магамали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков останутся под стражей до начала марта 2022 года», - сказали в суде, пишет ТАСС.

Драка произошла 4 октября в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская». Трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими.

Ранее избитый москвич Роман Ковалев рассказал «Звезде» о своем самочувствии, а также раскрыл некоторые подробности происшествия в подземке. Ковалев рассказал, что в тот вечер он ездил знакомиться к родителям девушки, а в позже он должен был присутствовать на дне рождения его мамы.