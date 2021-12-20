На шахте имени Рубана в Кузбассе обнаружен очаг возгорания

В Кемеровской области на шахте имени Рубана, где были остановлены работы и проведена эвакуация горняков. Об этом сообщил командир Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше.

«Был обнаружен очаг самовозгорания. Сейчас происходит его локализация, остужение с помощью воды. В дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации данного участка», - цитирует ТАСС слова Ше.

Ранее источник в компании «СУЭК-Кузбасс» сообщил «Звезде», что возгорания в шахте имени Рубана не было. Открытого огня на месте не зафиксировали. Со слов источника, в шахте произошло самонагревание угольного пласта, из-за чего сработали датчики, распознавшие повышенное выделение CO.

При этом в СМИ сообщалось, что эвакуация 128 шахтеров произошла как раз из-за пожара. Пострадавших в результате инцидента зафиксировано не было. Прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.