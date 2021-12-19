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Все горняки эвакуированы на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе

Елизавета Потейчук
19:59 19.12.2021
Пострадавших среди шахтеров не зарегистрировано.
Все горняки эвакуированы на поверхность из шахты имени Рубана в Кузбассе
© Фото: pixabay.com
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В пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс» сообщили, что все горняки поднялись на поверхность из шахты имени Рубана в Кемеровской области. Прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.

«Эвакуация завершена. Пострадавших нет», - цитирует «Интерфакс» слова представителя пресс-службы компании.

В СМИ сообщалось, что на шахте в Кузбассе произошло возгорание, в момент которого под землей находились 128 шахтеров. Позднее представитель «СУЭК-Кузбасс» в беседе со «Звездой» опроверг информацию о пожаре.

Открытого огня на месте зафиксировано не было. Со слов источника, в шахте произошло самонагревание угольного пласта, из-за чего сработали датчики, распознавшие повышенное выделение CO.

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