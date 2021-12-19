На шахте в Кузбассе отсутствует возгорание

На шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области отсутствует возгорание, однако эвакуацию горняков решено продолжать. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

«Сработали датчики температуры и угарного газа», - уточнил собеседник агентства.

Уточняется, что на поверхность поднимаются 139 человек.

Как сообщил представитель компании «СУЭК-Кузбасс», к которой относится шахта, произошло нагревание угольного пласта, предпринимаются действия для ликвидации аварии.

Ранее сообщалось о том, что на горном предприятии произошел пожар.