На шахте в Кузбассе отсутствует возгорание
Эвакуацию горняков решено продолжить, на поверхность поднимаются 139 человек.
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На шахте имени Рубана в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области отсутствует возгорание, однако эвакуацию горняков решено продолжать. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
«Сработали датчики температуры и угарного газа», - уточнил собеседник агентства.
Уточняется, что на поверхность поднимаются 139 человек.
Как сообщил представитель компании «СУЭК-Кузбасс», к которой относится шахта, произошло нагревание угольного пласта, предпринимаются действия для ликвидации аварии.
Ранее сообщалось о том, что на горном предприятии произошел пожар.