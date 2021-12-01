Онищенко заявил об отсутствии данных о повышенной опасности омикрон-штамма

Поводов для паники из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон» нет. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.

При этом эксперт напомнил, что пока какие-либо данные о особой опасности этого варианта инфекции отсутствуют.

«Паниковать не надо», - сказал он в беседе с РИА Новости.

Онищенко добавил, что по данным ВОЗ, «омикрон» является более заразным, но это, по его словам, происходит со всеми новыми вариантами вируса.

«Пока по информации, которую мы имеем, сказать, что это что-то такое из ряда вон выходящее, нельзя... Что касается вирулентности, то есть опасности, пока какой-то новой более тяжелой симптоматики мы, к счастью, не видим», - подчеркнул медик.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказал мнение, что благодаря распространению нового омикрон-штамма COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Как объяснил специалист, сегодня есть основания думать, что последняя мутация коронавируса может обладать пониженной патогенностью.

Омикрон-штамм COVID-19 не так давно был выявлен в ЮАР. Вирус уже добрался до нескольких европейских стран, Израиля и Гонконга. В России на сегодняшний день этой мутации не выявлено.