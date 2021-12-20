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Японских космических туристов встретили в Звездном городке

Алексей Курильченко
21:19 20.12.2021
В Центре подготовки полетов туристы пройдут курс реабилитации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным прибыли в Звездный городок после возвращения с Международной космической станции. В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина они пройдут курс реабилитации.

© ТРК "Звезда"

У входа троицу встретили начальник центра подготовки Максим Харламов, космонавты Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. Встреча сопровождалась торжественной музыкой, прибывших традиционно угостили хлебом и солью.

© ТРК "Звезда"

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано - первые за 12 лет туристы, отправившиеся на Международную космическую станцию на корабле «Союз». Исторический полет начался 8 декабря. 20 декабря аппарат с туристами на борту приземлился возле города Жезказган в центре республики Казахстан.

Это был первый полет сразу двух туристов на МКС. Поскольку на борту корабля находился только один профессиональный космонавт, технику перенастроили так, чтобы Александр Мисуркин мог пилотировать в одиночку.

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