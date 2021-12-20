Японских космических туристов встретили в Звездном городке

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Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано - первые за 12 лет туристы, отправившиеся на Международную космическую станцию на корабле «Союз». Исторический полет начался 8 декабря. 20 декабря аппарат с туристами на борту приземлился возле города Жезказган в центре республики Казахстан.

Это был первый полет сразу двух туристов на МКС. Поскольку на борту корабля находился только один профессиональный космонавт, технику перенастроили так, чтобы Александр Мисуркин мог пилотировать в одиночку.