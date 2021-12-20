Японских космических туристов встретили в Звездном городке
В Центре подготовки полетов туристы пройдут курс реабилитации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано вместе с российским космонавтом Александром Мисуркиным прибыли в Звездный городок после возвращения с Международной космической станции. В Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина они пройдут курс реабилитации.
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