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Исторический полет: на МКС прибыл первый в истории корабль с двумя космическими туристами

Алексей Курильченко
Дария Сенникова
18:55 08.12.2021
Спустя пару часов после запуска туристов руководство Роскосмоса заключило важное соглашение с «Промсвязьбанком».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Причаливание туристического корабля «Союз» на МКС и как и его запуск были историческими. На орбиту с космодрома Байконур отправились два японских туриста и летчик-космонавт Александр Мисуркин. Это первые космические туристы на МКС за последние 12 лет. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров встречают экипаж Союза. Встреча тоже были исторической. На орбиту с космодрома Байконур отправились два японских туриста и летчик-космонавт Александр Мисуркин.

«Союз» обычно управляется командиром и двумя бортинженерами. Но в этом экипаже только один профессионал. Технику перенастроили так, чтобы Александр Мисуркин мог пилотировать в одиночку.

Полет составом не из одного, а сразу двух непрофессионалов на МКС - первый в сфере космического туризма. Команда готовилась к нему сто дней. Это рекорд. Обычно на тренировки требуется больше времени, но японцы оказались подготовленными.

«Сам факт того, что нас подготовили к полету за сто дней - это большое достижение, заслуживающее уважения. Я испытываю огромное доверие. Учитывая великую историю», - заявил космический турист из Японии Юсаку Маэзава

Юсаку Маедзава - основатель одной из крупнейших платформ по онлайн-продажам товаров. Он мечтал о космосе с детства. И уже осваивал навыки космонавта перед стартом на Луну на ракете Илона Маска. Весной он выкупил на ней все места, но запуск будет не скоро. А вот к чему японская делегация не была готова, так это к неофициальному гимну российских космонавтов на японском языке.

Такое музыкальное сопровождение подготовили в Роскосмосе. Под песню «Трава у дома» экипаж покидал гостиницу космодрома. Роскосмос первым в мире начал отправлять туристов на МКС. Но после 2009-го года пришлось сделать  перерыв.

«Это было еще в 2001-м, потом американцы перестали запускать шаттлы и на орбиту отправляли только научные миссии», - вспоминает Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Теперь с научной миссией на орбиту летят и туристы. Расписан каждый день.

«Для нас это определенный вызов: успеть все за те 12 дней, которые у нас будут. Будет ряд экспериментов по российской научной программе, последовательная серия экспериментов. Наука должна объединяться и двигаться к общим вершинам на этой планете», - рассказал Александр Мисуркин.

За достижения в космосе бьются все страны. Но без поддержки и надежных партнеров - удержать лидерство в этой гонке сложно. Сегодня на космодроме начат еще один важный проект. Спустя пару часов после запуска туристов руководство Роскосмоса заключает соглашение с «Промсвязьбанком».

«Подписали соглашение с нашим хорошим и важным клиентом, компанией "Роскосмос" по программе для отряда космонавтов по ипотеке. Которая составит 0,1 процент годовых. Наше желание - поддержать космонавтов, вернуть в список элиты. И на фоне большой космической гонки, которая у нас идет, конечно, помочь Роскосмосу в решении его проблем. Уходя в космос и собственно уходя на задание, космонавт должен понимать, что у него все тылы прикрыты», - рассказал первый заместитель председателя «Промсвязьбанк»Олег Минаев.

«Промсвязьбанк» продолжит финансирование проектов космической отрасли. А планов достаточно. Впереди - освоение лунного туризма. Возможно, мы снова станем первыми, кто освоит это направление.

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