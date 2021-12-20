Корабль «Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС

Российский космический корабль «Союз МС-20» с двумя японскими туристами на борту и российским космонавтом Александром Мисуркиным отстыковался от Международной космической станции.

Экипаж космического корабля покинул МКС и ночью 19 декабря закрыл люки на корабле. Об этом сообщает РИА Новости из Центра управления полетами. В ближайшее время корабль «Союз МС-20» начнет сход с орбиты, включив двигательную установку на торможение. Далее последует разделение на отсеки и вход в плотные слои атмосферы. В это время над спускаемым аппаратом раскроется основной парашют. Их приземление ожидается в 6:13 по московскому времени в казахстанском Жезказгане.

Японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано - за 12 лет первые туристы, отправившиеся на Международную космическую станцию на корабле «Союз».

До этого японские бизнесмены Маэдзава и Хирано совместно с российским космонавтом Мисуркиным произвели посадку в космический корабль «Союз МС-20»