У омикрон-штамма нашли опасную способность
Инфицирование штаммом коронавируса «омикрон» может привести к длительному метаболическому истощению. В результате патология может стать причиной смерти даже после выздоровления от COVID-19. Об этом предупредила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Она подчеркнула, что в группе риска в первую очередь пожилые люди.
«Метаболический кризис, который молодые более-менее нормально переносят, пожилым довольно тяжело преодолеть», - заявила специалист в беседе с Лентой.ру.
Длительное метаболическое истощение у таких пациентов будет происходить на фоне обострения всех других имеющихся болезней, убеждена биолог. Она допустила вероятность нарастания дополнительной смертности, не связанной напрямую с COVID-19.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что, по имеющимся сейчас данным, от «омикрона» не стоит ожидать тяжелого течения болезни или высокой смертности.