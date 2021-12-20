Врач рассказал о неожиданном «ночном» проявлении омикрон-штамма

Южноафриканские врачи сообщили о жалобах пациентов на нехарактерное для омикрон-штамма COVID-19 проявление. При этом неожиданный симптом проявляется именно по ночам. Изначально симптомами «омикрона» называли непрерывный кашель, повышенную температуру тела, а также потерю обоняния и вкуса. Однако сейчас добавились насморк, головная боль, усталость, боли в теле и ночной симптом - повышенная потливость.

Британский терапевт Амир Хан, сообщает газета Daily Star, рассказал, что данные проявления коронавирусной инфекции стоит включить в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS), чтобы отслеживать случаи инфицирования «омикроном» и упростить обнаружение вируса.

«Боль в горле, легкие мышечные боли, сильная слабость, сухой кашель и ночная потливость. Нам важно следить за этими симптомами, потому что, если мы собираемся отслеживать "омикрон" здесь и во всем мире, нам необходимо иметь возможность тестировать людей с этими симптомами», - говорит Амир Хан.

Со слов специалиста, больным в «красной зоне» даже приходится менять одежду от сильного потоотделения. От проявления симптома, отмечается в публикации, одежда и постельное белье промокают насквозь.

Ранее у омикрон-штамма нашли опасную способность. Так, заражение новым вариантом коронавируса может вызвать длительное метаболическое истощение. В результате этого патология может стать причиной смерти даже после выздоровления от COVID-19.