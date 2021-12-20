Назван снижающий уровень холестерина десерт

Употребление темного шоколада и порошка какао снижает уровень холестерина в организме. Об этом рассказала британский врач Кристал Вайлли. Как пояснила специалист, эффект объясняется большим количеством флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах. Эти вещества помогают артериям расширяться. Через артерии проходит больший объем крови, что приводит к снижению кровяного давления, указала доктор.

Наиболее предпочтительным для употребления в пищу является неалкализованный какао-порошок, в котором содержится много флавоноидов и нет сахара. Тогда как какао-бобы в алкализованном какао-порошке дополнительно обрабатываются щелочным раствором, пишет Daily Express.

Врач напомнила, что надеяться только на темный шоколад и какао-порошок при коррекции уровня холестерина не стоит. В случае необходимости диета должна сопровождаться приемом специальных медикаментов. Более того, флавоноиды в больших дозах могут увеличивать риски развития онкологии, поэтому бесконтрольно употреблять БАДы нельзя, резюмировала специалист.