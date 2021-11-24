Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог назвал суперфуд для желающих похудеть

Светлана Иванова
12:08 24.11.2021
Потребление темного шоколада в небольших количествах помогает избежать срыва, считает специалист.
Диетолог назвал суперфуд для желающих похудеть
© Фото: Thomas Trutschel, photothek, Globallookpress
Читайте нас на:

Темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%) является идеальным лакомством во время похудения. Так считает британский врач-диетолог Майкл Мосли.

По мнению специалиста, тем, кто борется с лишним весом, следует запастись таким десертом и употреблять его в небольших количествах. По словам диетолога, часто именно сладости, которые считают запретным плодом при коррекции фигуры, становятся причиной срывов во время диет, пишет Express.

Чтобы не переедать, диетолог рекомендует всегда иметь дома темный шоколад. От молочного и белого шоколада лучше отказаться, убежден диетолог.

В составе темного шоколада присутствуют антиоксиданты, этот продукт питателен, а также снижает риск сердечных заболеваний, напоминает британское издание. Специалист также обратил внимание на то, что некоторые люди испытывают трудности с регулярностью в занятиях спортом, в частности из-за длительной изнуряющей физической нагрузки.

По мнению Мосли, следует сократить время тренировок и добавить больше движения при выполнении ежедневных действий: прогуливаться по комнате, отдавать предпочтение лестнице, а не лифту и стараться больше ходить пешком.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:01 В стране и мире
В Карелии опрокинулся туристический автобус с 34 пассажирами
12:56 В стране и мире
Песков: ежегодная пресс-конференция Путина состоится до Нового года
12:52 В стране и мире
В Кремле оценили идею пригласить антипрививочников в «красную зону»
12:38 В стране и мире
Видео
«Королева среди актеров»: Дроботенко о ролях Нины Руслановой
12:11 В стране и мире
В России выявлены 33 558 новых случаев коронавируса
Популярное
Мясников рассказал, какие продукты запрещены при простуде и гриппе
Пловчиха Симонова заявила, что находится под подпиской о невыезде в Петербурге
Видео
Тренера российской пловчихи Симоновой задержали в аэропорту Пулково
Видео
Путешественник рассказал, что ожидает застрявшую в океане семью россиян
Почему Сталинград стал «началом конца» для Третьего рейха
В РФ могут увеличить не облагаемый налогом доход физлиц до 10 тысяч рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.