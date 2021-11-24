Диетолог назвал суперфуд для желающих похудеть

Темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 75%) является идеальным лакомством во время похудения. Так считает британский врач-диетолог Майкл Мосли.

По мнению специалиста, тем, кто борется с лишним весом, следует запастись таким десертом и употреблять его в небольших количествах. По словам диетолога, часто именно сладости, которые считают запретным плодом при коррекции фигуры, становятся причиной срывов во время диет, пишет Express.

Чтобы не переедать, диетолог рекомендует всегда иметь дома темный шоколад. От молочного и белого шоколада лучше отказаться, убежден диетолог.

В составе темного шоколада присутствуют антиоксиданты, этот продукт питателен, а также снижает риск сердечных заболеваний, напоминает британское издание. Специалист также обратил внимание на то, что некоторые люди испытывают трудности с регулярностью в занятиях спортом, в частности из-за длительной изнуряющей физической нагрузки.

По мнению Мосли, следует сократить время тренировок и добавить больше движения при выполнении ежедневных действий: прогуливаться по комнате, отдавать предпочтение лестнице, а не лифту и стараться больше ходить пешком.