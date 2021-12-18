Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Госбюро расследований Украины опубликовало кадры бегства Порошенко после попытки вручить ему повестку

Роман Захаров
10:51 18.12.2021
Политик покинул территорию Украины и отправился в турне, в рамках которого он посетит Турцию и Польшу.
© Видео: Державне бюро розслідувань, YouTube © Фото: Державне бюро розслідувань, YouTube
Читайте нас на:

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Перед этим Государственное бюро расследований пыталось вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик ее проигнорировал, сел в машину и спешно уехал. Кадры эпичного бегства бывшего главы государства были опубликованы украинским Госбюро расследований на YouTube.

Как, в свою очередь, рассказали в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность», турне, в ходе которого он посетит сначала Турцию, а затем Польшу, было запланировано заблаговременно.

Ожидается, что сперва политик прибудет в резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 20 и 21 декабря в Польше бывший глава государства примет участие в конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

Помимо этого, у Порошенко запланированы двусторонние встречи с представителями «парламентских и политологических кругов» в рамках «консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.