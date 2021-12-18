Госбюро расследований Украины опубликовало кадры бегства Порошенко после попытки вручить ему повестку

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну и отправился в дипломатическое турне. Перед этим Государственное бюро расследований пыталось вручить ему повестку по делу о закупке угля из Донбасса, однако политик ее проигнорировал, сел в машину и спешно уехал. Кадры эпичного бегства бывшего главы государства были опубликованы украинским Госбюро расследований на YouTube.

Как, в свою очередь, рассказали в пресс-службе возглавляемой Порошенко партии «Европейская солидарность», турне, в ходе которого он посетит сначала Турцию, а затем Польшу, было запланировано заблаговременно.

Ожидается, что сперва политик прибудет в резиденцию вселенского патриарха в Стамбуле в честь годовщины получения Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 20 и 21 декабря в Польше бывший глава государства примет участие в конференции по теме «Россия - Украина - НАТО: эскалация напряженности на восточном фланге».

Помимо этого, у Порошенко запланированы двусторонние встречи с представителями «парламентских и политологических кругов» в рамках «консолидации усилий для помощи Украине в противодействии вызовам мира и безопасности».