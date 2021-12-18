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Порошенко покинул Украину на фоне попытки предъявления обвинения

Виктория Ивашечкина
01:06 18.12.2021
В грядущие выходные Петр Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Порошенко покинул Украину на фоне попытки предъявления обвинения
© Фото: Petro Poroshenko globallookpress
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Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул 17 декабря Украину и отправился в Турцию и Польшу после того, как Госбюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее данная информация появилась в украинских СМИ, позже ее подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».

«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу», - сказано в заявлении, опубликованном на официальной странице «Европейской солидарности» в Facebook

Также сообщается, что в грядущие выходные Петр Порошенко проведет в Турции ряд встреч, в частности с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Кроме того, 20-21 декабря в Польше экс-лидер Украины примет участие в международной конференции по теме «Россия - Украина - НАТО».

«Европейская солидарность» уточняет, что Порошенко и Варфоломей договорились о встрече в ходе телефонного разговора 15 декабря. По данным партии, они намерены обсудить вопросы дальнейшего укрепления и поддержки неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной при участии Порошенко и Константинопольского патриарха.

Несколькими днями ранее следователи Госбюро расследований Украины пытались на улице вручить Петру Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. При этом повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.

В августе этого года бывшего президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева в ходе торжеств, посвященных тридцатилетию независимости Украины.

Инцидент случился в центре украинской столицы около входа в метро «Крещатик». Экс-президент направлялся к зданию правительства после участия в «Марше защитников Украины». Однако в какой-то момент неизвестные облили Порошенко зеленкой, испачкав ему руки, лицо и одежду. На помощь политику пришла полиция.

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