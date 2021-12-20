Собянин заявил о позднем обращении к врачу 80% госпитализированных с COVID-19

Большинство москвичей, которые оказались госпитализированы с коронавирусом в столице, поздно обратились к врачу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он подчеркнул, что речь идет о 80% попавших в больницы людей.

«Здесь (в больницах. - Прим. ред.) оказываются люди не те, которых мы на ранней стадии выявили и вели, а те, которые занимались самолечением или просто не обращались к врачу. Вот таких процентов 80 сюда попадает», - подчеркнул градоначальник в интервью каналу «Россия 24».

По словам Собянина, задачей города является лечить инфицированного COVID-19 амбулаторно, не доводя до тяжелого состояния и госпитализации. Люди, в свою очередь, должны обращаться к врачу, чтобы не попадать в больницы, отметил столичный мэр.

Накануне глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 62% российских граждан старше 60 лет прошли первый этап вакцинации от COVID-19, получив первый компонент прививки.