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Врач дала советы по защите от тромбозов при COVID-19

Светлана Иванова
13:51 20.12.2021
Предотвратить тромбоз поможет двигательная активность, потребление большого количества воды, отказ от курения и работа с факторами риска повышенного тромбообразования, сказала доктор.
Врач дала советы по защите от тромбозов при COVID-19
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
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Тромбоз является одним из самых распространенных осложнений коронавируса. Ряд профилактических мер помогут избежать тромбоза легких при COVID-19. Об этом рассказала врач-кардиолог, член Российского кардиологического общества Татьяна Чернушенко. По словам специалиста, речь идет о двигательной активности, потреблении большого количества воды, отказе от курения, а также работе с факторами риска повышенного тромбообразования.

«Лучшая профилактика тромбообразования - это движение. Когда человек обездвижен, риск тромбозов у него повышается в разы», - подчеркнула кардиолог порталу «Доктор Питер».

Достаточное количество воды (35 мл/кг веса) в организме больного коронавирусом человека очень важно, потому что даже небольшое обезвоживание приводит к формированию более густой крови и повышению риска склеивания тромбоцитов. Эти факторы как раз приводят к образованию тромбоза.

Отказаться от курения также необходимо для профилактики тромбозов, потому что табак оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды, в итоге повышается риск загущения крови.

Также следует корректировать другие факторы, влияющие на заболевание: принимать соответствующие медикаменты при высоком давлении, снизить вес при ожирении, избегать переломов и травм, резюмировала доктор.

Тромбоз представляет собой закупорку сосуда сгустком крови, при этом кровь не попадает в орган и он может пострадать. При окклюзии легочных артерий сместившимся тромбом развивается тромбоэмболия легочной артерии, смертность в результате которой составляет около 30% от всех случаев.

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