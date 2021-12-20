Погибшего при падении декорации артиста Большого театра признали виновным в инцеденте

Организованная руководством Большого театра экспертиза установила, что артист Евгений Кулеш, погибший при падении декорации во время спектакля «Садко», в момент трагедии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом «Звезде» рассказал адвокат Андрей Алешкин. Таким образом, артист был признан виновным в произошедшем.

«Комиссия огласила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести. Сами понимаете, что не заметить такую степень опьянения невозможно. Поскольку артист не выходил из театра, возникает вопрос, где и как он мог употребить столь большую дозу алкоголя», - рассказал Алешкин.

Трагедия произошла 9 октября на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал.

По словам народного артиста России Николая Цискаридзе, декорация, ставшая причиной смерти артиста Большого театра Евгения Кулеша, чуть не привела к другой трагедии незадолго до спектакля. Он отметил, что неисправности декорации отмечались и ранее.