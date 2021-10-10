Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Цискаридзе рассказал о неисправности декорации в Большом театре, которая убила артиста

Виктория Ивашечкина
06:32 10.10.2021
Николай Цискаридзе выложил переписку со своей собеседницей, которая рассказала о проблемах безопасности в театре.
Цискаридзе рассказал о неисправности декорации в Большом театре, которая убила артиста
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что декорация, ставшая причиной смерти артиста Большого театра Евгения Кулеша, чуть не привела к другой трагедии незадолго до спектакля. В соцсетях Цискаридзе выложил переписку, в которой сказано о проблемах безопасности в знаменитом театре. 

«Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей», - рассказывает собеседница Цискаридзе.

Женщина объяснила, что «Садко» - сложнейший спектакль. Но в этом сезоне было всего две репетиции.

«Не должны обвинить Женю (Кулеша) или найти крайнего», - также подчеркнула женщина.

Трагедия в Большом театре произошла накануне во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался 37-летний актер Евгений Кулеш. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:32 В стране и мире
Цискаридзе рассказал о неисправности декорации в Большом театре, которая убила артиста
03:41 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, как восстановить память после перенесенного COVID-19
21:42 В стране и мире
Опубликованы первые кадры с места трагедии в Большом театре
19:24 В стране и мире
Видео
Мансарда жилого дома полыхает в историческом центре Петербурга
03:17 В стране и мире
Вирусологи оценили теорию о происхождении COVID-19 из-за мутаций в теле шахтера
Популярное
Названы популярные, но опасные сочетания продуктов
Ученые назвали улучшающий память орех
Психолог назвал два надежных способа отказа от курения
Мясников назвал основные опасности при приеме обезболивающих
СМИ: у Александра Серова диагностировали 75-процентное поражение легких
«Полет нормальный»: опубликованы фото членов «киноэкипажа» на МКС
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.