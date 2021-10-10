Цискаридзе рассказал о неисправности декорации в Большом театре, которая убила артиста

Народный артист России Николай Цискаридзе рассказал, что декорация, ставшая причиной смерти артиста Большого театра Евгения Кулеша, чуть не привела к другой трагедии незадолго до спектакля. В соцсетях Цискаридзе выложил переписку, в которой сказано о проблемах безопасности в знаменитом театре.

«Перед премьерой я лично была свидетелем, как эта же декорация зацепилась за световые приборы, и они чуть не упали на людей», - рассказывает собеседница Цискаридзе.

Женщина объяснила, что «Садко» - сложнейший спектакль. Но в этом сезоне было всего две репетиции.

«Не должны обвинить Женю (Кулеша) или найти крайнего», - также подчеркнула женщина.

Трагедия в Большом театре произошла накануне во время спектакля-оперы «Садко». В начале постановки начала опускаться декорация и ударила по голове одного из артистов. Сразу после этого спектакль остановили, а зрителей попросили покинуть зал. Погибшим оказался 37-летний актер Евгений Кулеш.