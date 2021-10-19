В Большом театре рассказали о состоянии госпитализированного Урина
В театре рассказали, что руководителю провели операцию, сейчас он находится в стационаре.
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Генеральный директор Большого театра Владимир Урин госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность. Об этом «Звезде» рассказали в театре во вторник.
«Подтверждаем, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность, была проведена операция, в настоящий момент он проходит дальнейшее лечение в стационаре», - сообщили в театре.
Ранее на сцене Большого театра при смене декораций во время спектакля «Садко» погиб актер Евгений Кулеш. Трагедия произошла на глазах у многочисленных зрителей. Следственный комитет РФ начал проверку по факту гибели артиста.