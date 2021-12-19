СМИ: Черчесов станет главным тренером венгерского «Ференцвароша»
В новом качестве, по данным источников, Черчесова представят в начале следующей недели.
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош». Об этом со ссылкой на источники сообщает местный портал Index.hu.
По данным издания, стороны достигли соглашения, в качестве главного тренера клуба Черчесова представят в начале следующей недели.
«Ференцварош» выиграл три последних национальных чемпионата. Об увольнении его главного тренера Петера Штегера стало известно в минувший понедельник.
Черчесов стоял у руля российской сборной с августа 2016 года по июль 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала мирового футбольного первенства 2018 года. На чемпионате Европы 2020 сборная Черчесова заняла последнее место в группе.