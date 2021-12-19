Спорт СМИ: Черчесов станет главным тренером венгерского «Ференцвароша» Анна Касаткина В новом качестве, по данным источников, Черчесова представят в начале следующей недели. © Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress Читайте нас на: Бывший главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов возглавит венгерский «Ференцварош». Об этом со ссылкой на источники сообщает местный портал Index.hu. По данным издания, стороны достигли соглашения, в качестве главного тренера клуба Черчесова представят в начале следующей недели. «Ференцварош» выиграл три последних национальных чемпионата. Об увольнении его главного тренера Петера Штегера стало известно в минувший понедельник. Черчесов стоял у руля российской сборной с августа 2016 года по июль 2021 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала мирового футбольного первенства 2018 года. На чемпионате Европы 2020 сборная Черчесова заняла последнее место в группе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика