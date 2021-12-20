Суд удовлетворил иск о разводе Лепса с женой

Адвокат жены певца Григория Лепса Оксана Якимова отказалась комментировать журналистам ход бракоразводного процесса. Правозащитник не сообщила ни дату следующего заседания, ни принятые судьей решения о разводе и разделе имущества.

По данным Telegram-канала Mash, Хамовнический суд принял решение о разводе Лепса с Анной Шаплыковой. В пресс-службе суда подтвердили «Звезде» эту информацию.

Ранее Григорий Лепс попал в больницу с гипертоническим кризом. Его нездоровое состояние поклонники связали с разводом. Позже артист опубликовал обращение к подписчикам, в котором прокомментировал свое состояние и заявил, что его здоровье было подорвано из-за большого количества работы.

По слухам, Лепс попал в психиатрическую больницу. Однако PR-директор музыканта Владимир Урюпин опроверг эту информацию и назвал ее «больной фантазией» журналистов.