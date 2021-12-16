Директор Лепса назвал «больной фантазией» сообщения о его госпитализации в психбольницу

PR-директор Григория Лепса Владимир Урюпин в беседе со «Звездой» опроверг данные о том, что артист находится в психиатрической больнице, а информацию о том, что певца могут признать недееспособным, его представитель назвал «больной фантазией» журналистов.

«Отлично себя чувствует. Никаких проблем... Это больная фантазия», - сказал Урюпин.

Ранее певица Лариса Долина написала на своей странице в Instagram, что Лепс не смог выступить с ней в дуэте из-за болезни. Исполнительница пожелала коллеге скорейшего выздоровления.

Впоследствии в ряде СМИ появились данные о том, что артиста неоднократно привозили в больницу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Урюпин эту информацию опроверг и рассказал, что певцу из-за повышенного давления пришлось вызвать медиков, которые дома сделали Лепсу укол.