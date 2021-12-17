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«Я уже столько раз умирал»: Лепс впервые рассказал о своей госпитализации

Иван Линдеманн
16:54 17.12.2021
Накануне появились сообщения, что артист попал в психиатрическую клинику.
«Я уже столько раз умирал»: Лепс впервые рассказал о своей госпитализации
© Фото: gvleps, Instagram
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Григорий Лепс впервые после появления сообщений о его госпитализации вышел на связь со своими подписчиками. Видеообращение он опубликовал на своей странице в Instagram.

«Привет, ребята, вас в очередной раз ввели в заблуждение, что я уже умер. Я уже столько раз умирал, что на кладбище столько земли не найдется. Никогда. Не дождетесь», - сказал певец.

Лепс объяснил, что у него был гипертонический криз. Из-за этого артист решил лечь в больницу на один день.

«Меня прокапали, все нормально. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами тоже», - уточнил он.

Певец объяснил произошедшее тем, что много работает. Также он напомнил поклонникам, что ему уже давно не 20 лет.

 
 
 
 
 
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Публикация от Григорий Лепс (@gvleps)

На днях стало известно, что Лепс попал в больницу. Его нездоровое состояние поклонники связали с разводом с женой Анной Шаплыковой. Накануне появились сообщения, что артист попал в психиатрическую клинику. PR-директор Лепса эту информацию опроверг.

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