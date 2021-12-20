«Постучать и провести по лапе»: эксперт дал советы по выбору главного атрибута Нового года

Чтобы живая елка, наряженная к Новому году, простояла подольше, нужно правильно ее выбрать. Об этом «Звезде» рассказал директор сети елочных магазинов Владислав Пухарев. По его словам, в первую очередь нужно обратить внимание на веточки будущего атрибута праздника: они должны быть свежими, естественного цвета.

«Чтобы определить, здоровое дерево или нет, нужно на елочном базаре открыть ее от сетки, постучать ее по земле, чтобы веточки чуть-чуть расправились. Если веточки все свежие, на них полностью есть игла, на них нет сухих веток, если не сыплется зеленая игла с нее, это значит, что дерево здоровое, нормальное», - пояснил эксперт.

Он отметил, что иногда даже со свежей елки со ствола сыплются прошлогодние иглы, это не должно пугать покупателей, главное, чтобы на елочных лапах иглы были целы.

«Попробуйте провести по елочной лапе рукой, нужно, чтобы в руке не осыпалось елочных иголок», - указал специалист.

После того как дерево попало домой, его не стоит сразу раскрывать. Стоит это сделать через пару часов, когда ель согреется, посоветовал Пухарев. Также не нужно ставить новогодний символ рядом с отопительными приборами.

«Не ставьте елку вблизи отопительных приборов, тогда она у вас дольше простоит. Обязательно берите подставочку с водой, тогда при доливании водой елка будет эту воду пить и тоже простоит где-нибудь на неделю дольше», - призвал эксперт.

Он добавил, что обычная русская елка стоит одну-две недели, пихта или сосна - дольше, потому что не осыпаются, а просто засыхают.

В продаже есть елки разной ценовой категории. За импортное дерево придется заплатить порядка пяти тысяч рублей за метр, за русскую елку - около тысячи рублей за метр.

В понедельник, 20 декабря, в Москве официально открываются елочные базары. Любители натуральной хвои смогут приобрести елки из Дании и отечественных питомников, сосны, пихты Фразера, а также букеты из еловых веток.