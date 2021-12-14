Эксперт перечислила преимущества живой новогодней елки

Живая елка станет самым полезным и приятным украшением дома на Новый год. Дерево источает целительный запах хвои, а также выделяет фитонциды, очищающие воздух от бактерий. Об этом рассказала председателя комитета лесного хозяйства Подмосковья Елены Казимир, добавив, что хвоя богата аскорбиновой кислотой, которая поддерживает иммунитет.

«Отрадно, что после праздников живую елку можно использовать как корм для животных в зоопарках, сварить мыло, сделать отвары и многое другое», – отметила специалист в беседе с РИА Новостями.

Казимир также отметила, что живое дерево после утилизации перегнивает в земле и не наносит вред природе.

Ранее председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал несколько советов по выбору искусственной елки, объяснив, что в первую очередь стоит обращать внимание на запах.