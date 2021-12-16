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Врач предупредил о серьезной опасности живых елок

Анна Назайкина
13:23 16.12.2021
Аллергикам не рекомендуется размещать растения в спальне, так как в их почве размножается плесень, отметил специалист.
Врач предупредил о серьезной опасности живых елок
© Фото: Arun Kuchibhotla, Unsplash
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Аллерголлог Дмитрий Якубов в беседе со «Звездой» оценил опасность живой ели для людей, страдающих от аллергии и астмы. По словам специалиста, это новогоднее дерево может вызывать обострение некоторых состояний.

«Она (плесень. - Прим. ред.) незаметна невооруженным взглядом. Она просто в воздухе присутствует... Если у человека аллергия на плесень и он принес домой елку, у него может астма обостриться», - предупредил он.

Аллерголлог заметил, что пациентам, страдающим от аллергии, не рекомендуется размещать домашние цветы в спальне, так как в почве также размножается плесень.

«Одна из рекомендаций по гипоаллергенному быту - это то, что в спальне не надо домашние цветы ставить, потому что в земле тоже плесень размножается. Если вы видели такой белый налет на почве у домашних цветов, то это вот плесень. Поскольку она же из земли, там, соответственно, на ней полно разных плесневых грибов, она их рассеивает. Это может вызвать обострение астмы», - объяснил врач.

По словам Якубова, в России плесневая аллергия слабо распространена, так как из-за продолжительного отопительного сезона в помещениях сухой воздух.

«Если взять всех аллергиков в целом, то только 5% имеют аллергию на плесень. Вероятность того, что я встречу такого пациента, который купил елку и обострился, невысокая... У нас полгода отопительный сезон, и в помещении полгода сухо, поэтому у нас плесневая аллергия не так сильно распространена», - добавил он.

Ранее медики Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии в Далласе, после того как заметили, что в рождественский сезон резко возрастает число пациентов с жалобами на аллергию и обострение астмы, предположили, что причиной таких симптомов может быть живая ель.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин дал несколько советов по выбору искусственной елки. По словам эксперта, в первую очередь при покупке стоит обращать внимание на запах.

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