Морозный воздух: БМД-2 десантировались в лучах утреннего костромского солнца

Под Костромой с борта Ил-76 выбросили боевые машины десанта - в Ивановской дивизии ВДВ состоялись плановые учения.

Специалисты гвардейского соединения отработали высадку БМД-2 и грузовой платформы П-7. Эффектную операцию фиксировали с различных камер, в том числе установленных на технике.

Восьмитонная машина в одно мгновение срывается в воздушную пропасть. Затем раскрытие парашютной системы, плавный спуск и мягкая посадка. Все устройства отработали штатно. Не помешала даже низкая температура в зоне приземления - минус 25.

В ВДВ пользуются не только проверенными, испытанными временем средствами, но и активно внедряют новое - читайте об этом тут.

Ранее «Звезда» публиковала кадры десантирования под Брестом на «Западе-2021» - сентябрьский пейзаж тогда выглядел совсем по-другому, но применявшаяся техника была все та же - транспортные самолеты Ил-76 и боевые машины десанта БМД-2.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Олег Давыденко