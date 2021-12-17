Огонь из всех стволов: десантники остановили наступление «противника» под Тулой

Тульские десантники сосредоточенным огнем боевых машин остановили наступление превосходящих сил противника. Масштабные учения с гвардейским соединением ВДВ прошли на полигоне Тесницкое.

По легенде маневров, захватившие плацдарм бойцы должны были не допустить прорыва неприятеля на своем участке. Огонь подразделения вели из всех стволов.

После огня из 30-миллиметровых пушек БМД-2 враг отступил. В ходе учебного сражения командиры подразделений показали хорошие навыки организации обороны, маневрирования и переноса огня в условиях современного общевойскового боя.

Ранее в Ивановской дивизии ВДВ состоялись плановые учения, в ходе которых под Костромой с борта самолета Ил-76 десантировались БМД-2.

БМД-2 - боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1, предназначена для использования в Воздушно-десантных войсках и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Олег Давыденко