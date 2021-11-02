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Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление

Майя Мусиенко
04:04 02.11.2021
Несмотря на универсальную пользу, овощ может быть вреден для людей с некоторыми заболеваниями.
Врач назвала овощ, который поможет укрепить печень и снизить давление
© Фото: pixabay
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Свекла помогает снизить давление, укрепить стенки сосудов и печень, а также замедлить рост злокачественных новообразований, однако, людям со склонностью к остеопорозу не рекомендуется ее употреблять. Об этом рассказала нутрициолог Анна Дробышева.

«Пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований. Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме», — рассказала она РИА Новостям, напомнив, что корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки.

Однако, по словам специалиста, вареная свекла препятствует полному усвоению кальция. Именно поэтому людям с предрасположенностью к остеопорозу желательно отказаться от ее употребления.

Дробышева также рассказала, что полезным является и свекольный сок, который после отжима нужно настаивать два часа. Кроме того, напиток нельзя употреблять в чистом виде, его следует разбавить водой в соотношении 1:4.

Ранее кандидат медицинских наук врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева рассказала «Звезде» о необычном постковидном синдроме, который связан с постакне или покраснениями на ногах.

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