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Фетисов назвал главные минусы возможного отказа НХЛ от участия в ОИ

Светлана Иванова
13:02 20.12.2021
В Национальной хоккейной лиге играют лучшие хоккеисты мира, и пропуск ими главного состязания четырехлетия, безусловно, скажется на уровне турнира, считает двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: John Woods, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил сожаление, что ряд игроков НХЛ не смогут осуществить мечту и выступить на Олимпиаде. Таким образом прославленный хоккеист в беседе со «Звездой» прокомментировал возможное решение лиги не отпускать своих игроков в Пекин.  

Фетисов подчеркнул, что в Национальной хоккейной лиге играют лучшие хоккеисты мира и пропуск ими главного состязания четырехлетия, безусловно, скажется на уровне турнира.

«Я думаю, не только хоккейные специалисты немного будут расстроены. Понимаем, что хоккей в исполнении лучших хоккеистов, которые приезжают с большой целью, всегда прогресс хоккея на будущее... Конечно, обидно будет, с другой стороны, понимаем, что ситуация непростая, связанная с ковидом, здесь прежде всего забота о спортсменах... Тысяча лучших хоккеистов сейчас играет в НХЛ», - пояснил Фетисов.

Он добавил, что сейчас российские хоккеисты неплохо выступают и без участников НХЛ, а на ОИ в любом случае сохранится олимпийский накал и соревновательность. Заслуженный мастер спорта СССР добавил, что у российских спортсменов есть неплохие шансы на самую высокую награду, однако делать какие-то прогнозы преждевременно.

Ранее американский телеканал ESPN сообщил, что вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. Планируется, что лига в ближайшее время примет решение, отпускать ли игроков на ОИ.

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