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Эксперт оценил вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

Кира Карон
11:11 20.12.2021
По словам Малова, наша сборная и без НХЛ будет достойно выглядеть и представлять интересы страны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jeanine Leech, Icon Sportswire, Globallookpress
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Руководитель спецпроектов Федерации хоккея Санкт-Петербурга Дмитрий Малов в беседе со «Звездой» предположил, как будут складываться выступления сборной России по хоккею в случае отказа хоккеистов НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине. В СМИ ранее сообщалось, что среди спортсменов наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за чего уже более ста игроков были отправлены на карантин.

«Наша сборная и без энхаэловцев будет достойно представлять интересы страны. Мы рассчитываем на их приезд. Посчитайте, сколько в каждой команде реально игроков НХЛ. Ну одно звено. Мы знаем примеры, когда матчи выигрываются двумя звеньями. Да, конечно, это станет минусом с точки зрения зрелищности, но во всех национальных командах масса игроков, которые рвутся играть», - отметил Малов.

Эксперт также подчеркнул, что на качестве выступления российской команды отсутствие игроков НХЛ на Играх в Китае сильно не скажется. Малов отметил важность российских игроков, выступающих в НХЛ, однако «безысходной ситуации нет».

Ранее стало известно, что вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. Об этом сообщил американский телеканал ESPN. В свою очередь, в НХЛ сообщили, что не планируют останавливать сезон. Вопрос об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года решится в ближайшие дни.

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