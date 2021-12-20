Эксперт оценил вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине

Руководитель спецпроектов Федерации хоккея Санкт-Петербурга Дмитрий Малов в беседе со «Звездой» предположил, как будут складываться выступления сборной России по хоккею в случае отказа хоккеистов НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине. В СМИ ранее сообщалось, что среди спортсменов наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, из-за чего уже более ста игроков были отправлены на карантин.

«Наша сборная и без энхаэловцев будет достойно представлять интересы страны. Мы рассчитываем на их приезд. Посчитайте, сколько в каждой команде реально игроков НХЛ. Ну одно звено. Мы знаем примеры, когда матчи выигрываются двумя звеньями. Да, конечно, это станет минусом с точки зрения зрелищности, но во всех национальных командах масса игроков, которые рвутся играть», - отметил Малов.

Эксперт также подчеркнул, что на качестве выступления российской команды отсутствие игроков НХЛ на Играх в Китае сильно не скажется. Малов отметил важность российских игроков, выступающих в НХЛ, однако «безысходной ситуации нет».

Ранее стало известно, что вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. Об этом сообщил американский телеканал ESPN. В свою очередь, в НХЛ сообщили, что не планируют останавливать сезон. Вопрос об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года решится в ближайшие дни.