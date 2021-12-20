СМИ: вероятность участия игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине очень мала

Вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. Об этом сообщил американский телеканал ESPN.

В свою очередь, в НХЛ сообщили, что не планируют останавливать сезон. Вопрос об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года решится в ближайшие дни.

«Регулярный чемпионат 2021-2022 годов продолжится. Несмотря на возросшее количество положительных результатов анализов на COVID среди хоккеистов, тренеров и сотрудников команд, количество тяжелых случаев болезни или проявления симптомов, которые вызывали бы беспокойство, остается низким», - говорится в сообщении.

Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос об участии российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. По словам руководителя, многие российские игроки, выступающие за американские команды, не попали на Игры в китайском Пхенчхане.