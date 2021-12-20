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Военные полицейские отработали почерпнутые в Сирии тактические приемы в Уфе

13:23 20.12.2021
По сценарию учений, на патруль напали боевики. В ответ военнослужащие задействовали броневик «Тайфун» и БТР-80. Также из-под шквального огня нужно было эвакуировать раненого и оказать ему первую помощь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Выйти из боя под прикрытием плотного огня и дымовой завесы. Этот и другие тактические приемы, знакомые по операции в Сирии, отработали военные полицейские в Уфе.

По сценарию учений, на патруль напали боевики. В ответ военнослужащие задействовали броневик «Тайфун» и БТР-80. Также из-под шквального огня нужно было эвакуировать раненого и оказать ему первую помощь.

С заданием военнослужащие успешно справились. Как пояснили организаторы сборов, такие приемы применяли во время операции в Сирии. А сейчас этой тактике обучают командиров подразделений Центрального округа.

Это не единственная новинка, которую опробовали на учениях в ЦВО. Ранее командирам округа впервые показали разминирование при помощи новейшего робота-сапера «Уран-6».

Также были показаны действия санитаров спецназа - военнослужащие отрабатывали быструю эвакуацию раненых прямо под огнем условного противника. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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