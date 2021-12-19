Военные ЦВО впервые показали действия санитаров спецназа

Впервые Центральный военный округ показал действия санитаров спецназа при выполнении боевых задач. Практические действия, в соответствии с замыслом, проходили в отрыве от главных сил.

Военнослужащие соединения специального назначения попали под обстрел «противника» при выполнении задач, несколько человек получили условные ранения разной степени тяжести. В ходе огневого подавления условного врага санитары спецназа провели реанимационные действия, а также осуществили эвакуацию «пострадавших».

Ранее на полигоне под Новосибирском спецназ ЦВО отработал новую тактику. Бойцы несколькими группами атаковали условного противника с нескольких направлений.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.