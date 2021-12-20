Эксперт назвал фаворита на хоккейное золото при отказе НХЛ от участия в ОИ

Отказ НХЛ от участия в Олимпиаде в Пекине ослабит сборные США и Канады. В случае принятия соответствующего решения фаворитом на олимпийское золото в Пекине станет российская команда. Такого мнения придерживается хоккейный эксперт, экс-вратарь Александр Фомичев.

Он подчеркнул в беседе со «Звездой», что аналогичная ситуация сложилась на ОИ-2018 в Пхенчхане в Корее, куда не приехали игроки НХЛ впервые с 1994 года. Победу тогда завоевала команда из ОКР (олимпийские атлеты из России).

«Это ослабит сборную США и сборную Канады, безусловно, прежде всего наша сборная тогда выдвигается на первое место и становится главным фаворитом на олимпийское золото», - сказал Фомичев.

Он добавил, что сейчас НХЛ предстоит принять непростое решение, ситуацию осложняет пандемия коронавируса и соответствующие протоколы по безопасности.

«НХЛ должна сейчас принять непростое решение, безусловно, все хотят поехать, но в связи с этими событиями, ковидными протоколами, как внутри НХЛ, так и на Олимпиаде тоже. Если игрок заболеет, то он попадает на длительный срок в изоляцию, в ковидный протокол, и, естественно, игрокам это не особо нравится. Я думаю, что будет принято решение, что НХЛ не поедет. Скорее всего», - уточнил эксперт.

По его мнению, отказ НХЛ отправлять игроков на ОИ скажется на качестве игры на турнире.

«Как это отразится на уровне игры? Конечно, турнир будет на уровень ниже, если бы приехали энхаэловцы, это были бы лучшие игроки мира на Олимпиаде, а здесь получится, что будут играть лучшие игроки, выступающие в Европе», - отметил Фомичев.

Американский телеканал ESPN сообщил, что вероятность участия игроков из НХЛ в пекинской Олимпиаде в 2022 году крайне мала. В НХЛ сообщили, что не планируют останавливать сезон, а вопрос об участии хоккеистов лиги в Олимпийских играх в Пекине решится в ближайшее время.