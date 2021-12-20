Вирусолог назвал срок, при котором зараженный может умереть от COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что смерть от коронавирусной инфекции может наступить через три недели после заражения. При этом, по его словам, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что не стоит ожидать тяжелого течения болезни или высокой смертности из-за омикрон-штамма.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», - отметил Альтштейн в беседе с «Ura.ru».

Вирусолог также пояснил, что новый вариант вируса у человека протекает как простуда, и он не имеет характерных черт. Альтштейн отметил, что случаи заболевания нетяжелые, и «речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки».

Ранее врач назвал ночной симптом омикрон-штамма COVID-19. По его словам, обильное потоотделение во время ночного сна может быть одним из симптомов заражения «омикроном» коронавирусной инфекции.