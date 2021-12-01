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Ученые назвали новые симптомы омикрон-штамма

Иван Линдеманн
08:29 01.12.2021
Типичные проявления коронавируса для нового штамма не характерны: люди не теряют вкус и обоняние, не понижается уровень кислорода в крови.
Ученые назвали новые симптомы омикрон-штамма
© Фото: CDC, Pexels
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Врач из ЮАР Унбен Пиллэй назвал новые симптомы, которые появились у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом. При этом специалист обратил внимание, что заболевание протекает в легкой форме, поэтому пока рано что-либо утверждать.

«Мы видели пациентов с симптомами гриппа, сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и ломотой в теле. Я думаю, что это соотносится со всеми другими волнами COVID-19, которые мы видели», - приводит его слова агентство Bloomberg.

Ранее в медицинской ассоциации ЮАР заявили, что главные симптомы «омикрона» - усталость и головная боль. Типичные проявления коронавируса для нового штамма не характерны: люди не теряют вкус и обоняние, не понижается уровень кислорода в крови.

Благодаря распространению нового штамма COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Также он заявил о возможном вырождении коронавируса.

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