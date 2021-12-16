В России выявлено 25 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

Количество официально подтвержденных случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции в России выросло с 16 до 25. Об этом заявила вице-премьер и председатель оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

«На сегодня он выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», - сказала Голикова, выступая в Государственной думе.

По ее словам, все инфицированные граждане изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Голикова выразила уверенность, что избежать стремительного распространения новой мутации вируса невозможно из-за постоянных трансграничных перемещений в новогодний период.

Говоря о коллективном иммунитете, чиновница отметила, что этот показатель составляет 57,7%. Полный курс иммунопрофилактики прошли 70,4 миллиона россиян, одним компонентом вакцины от COVID-19 привиты 76,4 миллиона человек.