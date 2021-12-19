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В Минобороны Британии исключили возможность отправки войск на Украину

Роман Захаров
08:53 19.12.2021
Глава британского военного ведомства напомнил, что Украина не является членом НАТО.
В Минобороны Британии исключили возможность отправки войск на Украину
© Фото: Peter Manning, KeystonePressAgency, flickr
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Глава Минобороны Британии Бен Уоллес назвал «очень маловероятной» возможность отправки Соединенным Королевством войск для помощи Украине в случае гипотетического «нападения» со стороны РФ.

По словам военачальника, Украина не является членом НАТО, в результате чего государство не имеет гарантий коллективной безопасности альянса, даже в случае «если кто-то вторгнется».

«Это факт, что Украина - не член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину и противостоять России. Мне кажется, это было понятно. Мы не должны обманывать людей, что мы это сделаем», - объяснил Уолесс в беседе со Spectator.

Министр обороны Великобритании при этом добавил, что официальный Киев «осведомлен об этом».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у России нет агрессивных намерений по отношению к Украине. Перед этим она также сообщала, что на украинской территории сейчас идет процесс милитаризации: Запад перебрасывает в страну оружие и боевиков под видом инструкторов.

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