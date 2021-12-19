Пять томов: в Белоруссии собрали доказательства жестокого обращения с беженцами польской стороной

Генпрокуратура Белоруссии собрала пять томов по уголовному делу о жестоком отношении Польши к беженцам. Ведомство попросило правительство и парламент передать копии доказательств в международные структуры, включая Европарламент, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Как сообщил Брылев телеканалу ОНТ, «представители власти Польши неоднократно осуществляли незаконную депортацию в отношении беженцев и сейчас это делают, применяли пытки и иные акты жестокости». Он указал, что польский силовой блок организовал несоразмерные масштабу события мероприятия, включая военизированные вооруженные патрули, выставление у границы танков и другого тяжелого вооружения, а в отношении беззащитных людей применялись взрывы, ослепляющее освещение и спецсредства. Доказательства по уголовному делу включают протоколы опросов пострадавших и свидетелей смерти мигрантов, показания белорусских медиков и пограничников, фотоматериалы и результаты различных экспертиз.

В Белоруссии также возбудили уголовное дело против польских должностных лиц по обвинению в преступлении против безопасности человечества, пропаганде войны и оставлении в опасности.

Летом текущего года на границе Белоруссии с Польшей, а также Литвой и Латвией скопилось большое количество нелегалов из африканских и ближневосточных стран, пытавшихся прорваться на территорию Евросоюза. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордоны польских военных, но силовики всегда жестко пресекали эти попытки.

Ранее политического убежища у Белоруссии попросил польский военнослужащий. Причиной такого решения стало его несогласие с политикой Варшавы во время миграционного кризиса и негуманное обращение польских солдат с беженцами, рассказали в белорусской пограничной службе.