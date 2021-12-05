Путин рассказал о применении Польшей пестицидов против беженцев на границе

Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике действия польских силовиков, которые для разгона беженцев использовали пестициды и гербициды. Об этом он рассказал во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой по видеосвязи.

«Нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей. Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», - заявил президент.

Ранее глава российского государства обратил внимание на то, сколько беженцев погибли на границе Белоруссии с Польшей. По словам Путина, новые могилы там появляются каждый день. Российский лидер подчеркнул, что во всех своих контактах с коллегами из Европы поднимает миграционный вопрос.

«Меня, честно говоря, особенно беспокоят там малолетние дети. Невозможно спокойно смотреть, когда видишь, что они в условиях зимы практически там вынуждены ночевать на улице. Я не представляю, как они там живут, это очень тяжелое испытание для людей», - заключил Путин.

Президент России пообещал, что официальная Москва будет делать все от нее зависящее, если в этом возникнет какая-то необходимость.