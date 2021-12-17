Белорусские пограничники рассказали о попросившем политического убежища польском военном

Польский военнослужащий попросил политического убежища у Белоруссии. Это следует из сообщения Госпогранкомитета РБ.

«Вчера, 16 декабря, в 17.50... в пограничной полосе был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения», - информируют белорусские пограничники в своем Тelegram-канале.

По их данным, причиной такого решения стало несогласие военнослужащего с политикой Варшавы во время миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии, а также негуманное обращение польских солдат с беженцами.

Чечко рассказал белорусским пограничникам, что служил в 11-м Мазурском артиллерийском полку 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены на границу в период действия чрезвычайного положения, связанного с нелегальными мигрантами.

Летом текущего года на границе Белоруссии с Польшей, а также Литвой и Латвией скопилось большое количество нелегалов из африканских и ближневосточных стран, пытавшихся прорваться на территорию Евросоюза. Они не раз пробовали прорваться сквозь кордоны польских военных, но силовики всегда пресекали их попытки. В настоящий момент Белоруссия и ЕС обоюдно обвиняют друг друга в этом кризисе.