СМИ: на шахте в Кузбассе произошел пожар

Возгорание произошло на шахте в Кемеровской области, под землей на момент происшествия находилось 128 горняков, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

«Пожар в забое произошел в шахте имени А.Д. Рубана, 128 горнорабочих выводятся на поверхность», - говорится в сообщении.

Впоследствии в Сибирской угольной энергетической компании сообщили агентству, что произошло «нагревание пласта».

Ранее, 25 ноября, так же в Кузбассе произошла трагедия на шахте «Листвяжная». В результате взрыва метана погиб 51 человек - шахтеры и горноспасатели.