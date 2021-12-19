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Песков заявил, что Путина гнетут показатели смертности от COVID-19 в РФ

Елизавета Потейчук
17:46 19.12.2021
В правительственном штабе по борьбе с распространением коронавируса также беспокоятся о вопросе роста смертности россиян от инфекции.
Песков заявил, что Путина гнетут показатели смертности от COVID-19 в РФ
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что показатели смертности от коронавирусной инфекции гнетут российского президента Владимира Путина. С его слов, вопрос смертности граждан от вируса волнует и тех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Смертность, действительно, высокая - это трагедия, потому что, действительно, каждый день уже на протяжении долгого времени мы теряем более тысячи или тысячи двухсот наших сограждан. Это ужасно», - заявил Песков в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Кроме того, официальный представитель Кремля рассказал, что сотрудники администрации российского лидера тоже погибают от коронавирусной инфекции. Кроме того, по словам Пескова, часть людей стараются переводить на дистанционный режим работы.

«У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Поскольку у нас производство непрерывное, мы не прерываемся - все локдауны все равно работаем. Но все-таки, какую-то часть людей мы стараемся уже на дистанцию переводить», - сообщил Песков.

Также мэр Москвы Сергей Собянин назвал стоимость лечения в стационаре одного пациента с COVID-19. По его словам, в среднем содержание больного обходится примерно в четверть миллиона рублей.

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