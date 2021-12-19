Песков сообщил, что сотрудники администрации президента тоже погибают от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сотрудники администрации российского лидера тоже погибают от коронавирусной инфекции. Кроме того, по словам Пескова, часть людей стараются переводить на дистанционный режим работы.

«У нас работает очень много молодых людей, и кто-то не хочет прививаться. Мы их убеждаем, они видят тех, кто тяжело болеет. К сожалению, приходят и печальные новости, люди умирают, у нас тоже умирают, у наших сотрудников погибают родственники. Поскольку у нас производство непрерывное, мы не прерываемся - все локдауны все равно работаем. Но все-таки, какую-то часть людей мы стараемся уже на дистанцию переводить», - сообщил представитель Кремля в фильме «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Россия пока не предоставила Всемирной организации здравоохранения всю необходимую для сертификации препарата «Спутник V» информацию. При этом работа в этом направлении продолжается, и в Кремле рассчитывают на положительный итог, заявил пресс-секретарь президента РФ.